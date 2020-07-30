生技股多、空風向觀察指標「天國一輝」，昨日上下大震盪後，除杏輝、杏國維持榮面外，包括合一、中天兩股還是臉色鐵青。但今早甫開市，合一、中天與杏國即量縮緊鎖漲停板，杏輝也開高後不久即登頂，顯示前波拉回的市場浮額似已洗盡，短多予人「我將再起」聯想。

據了解，中天與合一兩股，在近3個交易日，外資都站在買方，持股比例緩步向上攀升，顯示逢低布局仍興趣濃厚。

中天股迄上午9：45股價暫報66.8元，成交僅1172張，在漲停板門外掛單者，高達7500餘張；合一股目前報168.5元，成交也僅245張，在漲停板門外掛單者，高達6000餘張。該情景與日前拉回成交均量約5000至一萬張觀察，顯示短線的市場籌碼確有沈澱，不排除也有惜售現象。

杏輝方面，外資近2交易日站在買方，也是看好未來營運的中多格局，該股目前報價38.95元，成交2245張，在漲停板門外掛單者仍有逾2千張。杏國雖無明顯法人回補跡象，但大股東看好未來發展，市場籌碼仍屬相對安定，目前報價65.7元，成交174張，在漲停板門外追價者仍有157張。

(工商 )