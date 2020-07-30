高雄經發局30日表示，因應疫情衝擊會展產業，高雄經發局會展推動辦公室29日舉辦「高雄會展產業交流座談會─後疫情時代的會展科技運用」，邀請愛實境公司執行長方怡雯，以及艾力得國際會議顧問公司總經理吳菁正等業界菁英，與參與的會展業者，分享如何應用虛擬展覽平台與線上視訊系統，交流會展數位轉型的可能與做法，打造線上會展活動的創新價值。

高雄經發局副局長高鎮遠致詞表示，面對突如其來的新冠肺炎（COVID-19）疫情，大家無法實際的面對面開會，科技應用在會展已成目前最夯的話題。

他指出，今年受疫情影響，國內外會展紛紛尋求轉型或替代方案，隨著國內疫情趨緩、邁入後疫情時代，數位化及實體數位並行的「複合式（Hybrid）」會展將成主流，期透過這場座談會的交流激盪，創造新型態的城市行銷策略及新契機。

專注打造數位展示平台的愛實境執行長方怡雯強調，現代傳播媒介，文字不如圖片、圖片不如影片、影片不如VR，「便利性」成為數位會展活動的最主要訴求，如何透過AVR科技應用，創造新型態會展、提升展覽體驗，達到「創造展前人流、延伸展後效益」，將成為數位轉型發展的最大目標。

艾力得總經理吳菁正則指出，如何有效應用科技於國內外會議期間，規劃出嶄新創意的行銷活動，並展示出主辦國家與城市特色，是國際會展最重要的課題，以千人以上的線上會議為例，如何透過新興的5G科技，維持會議通訊品質，即需透過產官學研跨界合作來達成。

(工商 )