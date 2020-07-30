根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)Chromebook依然稱霸泛歐市場，第二季以31%市佔率領先群雄，成為市場第一；全球銷量更是年增47%，超越業界均值45%。

受新冠肺炎疫情影響，工作方式與教育型態出現轉變，導致全球各地改採遠端作業，整體筆電市場出貨大增，其中Chromebook市場銷售成長更為顯著。

全球教育市場以Chromebook作為主力產品，至今有許多國家將線上教學視為全新模式；宏碁長期致力研發並提供完整Chromebook產品線，配備抗菌觸控螢幕功能滿足消費者的期待。宏碁上半年因應市場需求反應、全球強力出貨，在第二季交出亮眼成績，同時創下4年來最強勁出貨量，積極滿足商用及消費市場的多元需求。

根據公開資訊觀測站最新資料，宏碁經營團隊6月加碼買進自家股票，包括宏碁數位顯示事業群總經理簡慧祥、亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠、全球副總裁暨泛歐營運總部總經理傅若盟等。總計包括宏碁董事長陳俊聖在內，宏碁共有8名高階主管6月都進場買自家股。

(時報資訊)