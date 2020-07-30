美國聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）周三會後宣布維持基準利率目標區間不變，且示警因新冠肺炎疫情受創的經濟前景不容樂觀。

美國央行周三宣布維持其基準隔夜放款利率目標區間不變，仍為0%～0.25%，此決議符合市場普遍預期。自3月15日美國剛爆發新冠肺炎疫情以來，聯準會利率一直按兵不動。

決策聲明中表示，利率將一直維持於近零水準，直到決策官員確信美國經濟已經度過最近的重大事件，並朝著「最大就業」（ maximum employment）與物價穩定目標前進。除了維持超低利率不變之外，FOMC亦承諾應對新冠肺炎疫情衝擊的債券購買操作與一系列促進放款與流動性的計畫也將維持不變。此外，聲明中表示，經濟復甦之路將大幅取決於新冠肺炎疫情的發展。

聯準會認為目前美國的成長現況雖好於跌入谷底時，但仍未達標準。聯準會在聲明中表示，在經歷大幅下滑後，近幾個月來經濟活動與就業情勢都有所回升，但仍遠不及今年初的水準。需求減弱，以及油價大跌，壓低了消費者物價通膨。近幾個月整體金融環境已經改善，部分反映支持經濟的政策措施，以及美國家庭與企業取得的信貸。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上表示：「在這個充滿挑戰的環境中，我們將致力於動用所有工具支持美國經濟。」關於經濟復甦前景取決於疫情發展，鮑爾表示：「這是非常重要的一句話，我們認為這句話必須納入我們的會後聲明。」

美國最近公布的數據顯示，受到近來新冠肺炎確診數持續激增影響，美國的商業活動與就業復甦可能已經放緩，美國數個州已重啟部分限制措施，而最新數據顯示周三美國的新冠肺炎死亡病例已經突破15萬人。

聯準會在6月會議時預估今年美國國內生產毛額（GDP）中值為下滑6.5%，2021年GDP可望成長5%，到2022年可望成長3.5%，並預期利率將維持不變直到2022年。

(時報資訊)