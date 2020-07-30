杰力(5299)第二季營運報喜，單季合併營收、歸屬母公司淨利同創新高，展望第三季，由於目前全球疫情未見舒緩，杰力為全球五大NB供應鏈，相關需求將會延伸到下半年，有利於杰力營運，此外，目前大陸水患嚴重，後續重建商機也將帶動家電需求，杰力同為小米白色家電供應鏈，杰力今挾財報、前景雙利多支撐下，今開高走高，大漲逾4.5%，股價最高站上121.5元。

杰力第二季合併營收達5.34億元、季增加52.6%、年增加25.6%，歸屬母公司淨利達8698萬元、季增加38.1%，每股淨利2.47元，單季合併營收、歸屬母公司淨利同創新高，單季毛利率則為32.7%，相較第一季減少0.9個百分點。

杰力累計上半年合併營收8.83億元、年增加9.7%，歸屬母公司淨利1.5億元、年成長5.6%，寫下同期新高水準，每股淨利為4.26元，上半年毛利率則為33%、年減少0.4個百分點。

MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)去年拉貨力道略為趨緩，但今年起受到新冠肺炎衝擊，居家辦公、遠距教學的趨勢帶動下，NB、PC需求量大增，由於全球5大NB廠皆為杰力客戶，目前第三季看來，全球疫情仍舊未見明朗，其中美國更是持續延燒，Google已經宣布到明年6月前員工均為居家辦公，顯示疫情短期內難有明顯控制，NB、PC等相關需求有將會延伸到下半年。

此外，目前大陸水患嚴重，後續重建商機也將帶動家電需求，杰力為小米白色家電供應鏈，也替後續營運增添想像空間。

(時報資訊)