連鎖餐飲集團瓦城（2729）股東常會通過配息10元，今（30）日以參考價226元除息交易。瓦城今早開高後穩揚，最高上漲3.1％至233元、填息率達70％，早盤維持逾1.5％漲幅，於填息率上穩健前行。

瓦城2020年6月自結合併營收3.92億元，月減2.2％、年減8.74％，仍創同期次高。惟受新冠肺炎疫情衝擊，第二季合併營收10.3億元，季減6.1％、年減15.38％，降至近1年半低點。不過，累計上半年合併營收21.27億元，年減13.82％，仍創同期次高。

瓦城表示，6月假日天數較5月少2天，若排除此基期影響，6月營收仍較5月回升。今年端午4天連假來店用餐人潮已恢復去年水準，節慶新品銷售年增14％。隨著營運逐漸擺脫疫情影響，上半年營收衰退幅度穩步收斂、自前5月14.89％持續收斂。

展望後市，因應後疫情時代來臨、配合振興三倍券將發放，瓦城集結旗下7大品牌推出「人氣招牌菜色」超值回饋響應，盼帶動來客增加、推動營收持續回升。此外，集團拓點展店計畫亦已蓄勢待發，下半年將加速展店步調。

瓦城以「瓦城」、「時時香」、「YABI Kitchen」3品牌為主力拓點品牌，其中時時香已於6月20日插旗台南西門、7月25日進駐具三鐵共構優勢的南港車站，瓦城7月中進駐桃園新光影城，挹注第三季旺季營運動能。因應旺季及展店需求，集團預計將徵才招募逾300人。

此外，瓦城對於後疫情時期的防疫工作不鬆懈，包括持續落實同仁健康管理SOP，包括定時量體溫及手部清潔、每日手機進行健康小測驗，開店前細部清潔消毒、每日系統性衛生安全流程環節，集團表示，旗下百家餐廳已全面通過「SGS安心餐廳」稽核。

(時報資訊)