鳳凰網報導，昨天（29日）下午3時許，香港警方在元朗、屯門、沙田等地，逮捕3男1女。當天晚上，國安處警司李桂華出席案情簡報會，會上李桂華警司對案件進行了說明，29日下午香港警方以《國家安全法》內「分裂國家罪」第20條、21條逮捕了3男1女，年齡介於16-21歲。目前四人自稱身份為學生。

此外，李桂華表示，近日，有團伙在社交媒體平台宣告成立主張「香港獨立」的組織，目前警方明確表示，暫時不會公佈該組織的名稱。

另據央視新聞消息：7月29日晚，「港獨」組織「學生動源」在社交網站發佈消息稱，該組織前召集人鐘翰林於29日晚約8時50分，在其元朗住所，以煽動他人分裂國家罪被警方拘捕，並帶走數袋證物。

《香港國安法》在6月30日生效後，「港獨」組織「學生動源」前召集人鐘翰林根據該組織會章，停止了香港地區一切事務，並遣散香港地區全體成員。

根據《香港國安法》列出的4類罪行，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，最高均可判處終身監禁。

(中時 )