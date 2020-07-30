澳門賭王何鴻燊3房兒子何猷啟日前鬆口承認和大陸妻子齊嬌2年婚姻生變，港媒報導，兩人發出聲明認離婚後，齊嬌便帶著兩個女兒回到上海，私下發文嘆「一打二」不易，「我真的太難太累了，我腫脹的眼睛」。

本月初何家人替賭王舉行喪禮後，隔天有媒體拍到何猷啟與一名20多歲的學生妹過從甚密，最後還一同回到女方香閨，對已婚的何猷啟來說不免讓人以為是出軌，但稍後何猷啟便發文和齊嬌認了早在幾個月前就辦好離婚手續，「我們雖然分開了，但仍然保持很好的親情，並將繼續為我倆的孩子付出關愛和責任」。

據《香港01》報導，何猷啟私下果真說到做到，上周日親自送機齊嬌母女回上海，3人風塵僕僕回家後，齊嬌便在微博抱怨「太難太累」，更指因為疲累雙眼腫漲，最後附上大哭的符號，讓人看了不免感到十分心疼。

被封為「大陸金融界之花」的齊嬌是商場女強人，承認離婚後曾開腔強調：「Orlando（何猷啟）是個很好的人」，暗指與前夫並未交惡，也希望外界不要傷害他。而何猷啟是賭王和三房妻子陳婉珍所生之子，「最美千金」何超蓮為他的龍鳳胎姊姊，何猷啟過去曾傳和鄧紫棋交往，但被他否認，後來認戀以色列模特兒Angelika，2年前與齊嬌閃婚。

(中時新聞網)