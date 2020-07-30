中選會今天表示，高雄市第3屆市長補選競選活動期間將自明天開始至8月14日止，每天上午7時起至下午10時止。8月5日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查。

中選會今天發布新聞稿指出，高雄市第3屆市長補選將於8月15日舉行投票，競選活動期間依法將自明天開始至8月14日止，為期15日，中選會及高雄市選舉委員會提醒，公職人員選舉罷免法對於政府機關、選舉人、候選人及媒體都有相關規範，請大家務必遵守，避免觸法。

中選會表示，在競選活動期間，每天的競選活動時間自上午7時起至下午10時止。在民調發布方面，8月5日零時起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人或選舉的民意調查，也不得加以報導、散布、評論或引述。

另外，中選會指出，在競選活動期間將舉辦公辦電視政見發表會，時間訂於8月1日下午2時30分於高雄市公用頻道電視直播，並同步於中選會及高雄市選舉委員會Youtube頻道直播，播出後檔案也會置於高雄市選舉委員會官網及Youtube，供民眾隨時收看。

(中時新聞網)