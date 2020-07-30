花蓮軍人忠靈祠啟用31年迄今，外觀為中國傳統式建築造型。（張美慧提供／王志偉花蓮傳真）

忠靈祠占地3公頃，周邊設置有勝利女神飛彈、M24輕型戰車、單管艦炮、退役艦船錨等6座退除役軍事武器。（張美慧提供／王志偉花蓮傳真

為圓滿亡故軍人，花蓮縣府實施花蓮軍人忠靈祠「一櫃雙罐」措施，讓符合安厝資格的現役軍人或榮民的配偶也能存放在忠靈祠，不過現行法規卻要「軍人先走」，妻子才能入櫃，花蓮有一榮民希望配偶的骨灰能先進櫃存放卻受阻，縣議員張美慧接到榮民陳情並在議會提出質詢，縣府從善如流，立即廢止順序限制，成全配偶合葬心願。

張美慧表示，陳情人是一位退除役官兵，妻子日前因病往生，得知軍人忠靈祠能存放夫妻骨灰即提出申請，但卻有配偶不能先進塔的規定而期望落空。

張美慧在縣議會第3次定期大會提案，要求縣府能放寬措施，因為軍眷或榮眷有可能會比另一半先離世，既已實施一櫃雙罐，不該嚴苛限制順序。縣議會民政小組，張美慧、張懷文、楊華美、周駿宥等多位議員，由民政處副處長李葳陪同前往軍人忠靈祠了解相關設施、環境。

張美慧感謝縣府從善如流，立即廢止了原寄存使用辦法，亦即不再有順序限制。依據花蓮忠靈祠骨灰安厝須知，安厝對象包括服役期間因公殞命、因病或意外死亡的軍人及其配偶，取得榮民證的退除役官兵及其配偶因病或意外死亡，也可以安厝在忠靈祠，但如有被判處死刑、在監死亡、自殺死亡等狀況，則不得安厝。

李葳指出，一櫃雙罐措施實施近3年以來，目前有29組，組數占入厝數比例低，民政處依據議員建議，將會發文請榮民服務處、各殯葬業者協助告知此項措施。

花蓮軍人忠靈祠於1989年完工啟用，1998年更為現名，有12106個塔位，啟用31年迄今，安厝塔位10099位，餘厝2007位，以年平均安厝量150位計算，尚有13年餘容量。

忠靈祠占地3公頃，外觀為中國傳統式建築造型，園區有牌樓、步道、涼亭及木棧道，周邊則置有勝利女神飛彈、M24輕型戰車、單管艦炮、退役艦船錨等6座退除役軍事武器。

(中時 )