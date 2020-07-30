外媒昨(29)日報導，因為川普政府考慮禁止TikTok等大陸社交軟體，為了解決TikTok可能被全美封殺而提出的解方，便是讓美國資本收購。因此TikTok（抖音國際版）的母公司字節跳動，近日收到有意收購TikTok的美國投資方，開出1.5兆台幣的天價報價，遠高於歐美社交軟體Snapchat等。

路透報導稱，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前表示，考慮到國家安全和隱私保護，川普政府計畫禁止包括TikTok在內的多個大陸社交軟體，由於美國政府對TikTok處理數據隱私的擔憂日益加劇。所以被美國資本收購，從大陸母公司字節跳動分離出來，成為獨立的美國公司經營，是解決TikTok可能被全美封殺而提出的方案之一。

路透報導提到，字節跳動已經收到有意收購的紅杉資本、泛大西洋投資的提案。知情人士透露，投資者對TikTok的估值是其2020年營收300億台幣的50倍，可對比的是，歐美社交軟體Snapchat的市值是2020年營收的15倍，即9900億台幣。

根據國際知名數據公司Sensor Tower 今年4月報告，TikTok全球下載量已突破20億次。在美國市場，TikTok累計下載量已超過1.65億次。2020年第一季，抖音及TikTok的應用程式內購買收入已經達到4.56億美元，其中美國用戶貢獻8650萬美元，佔19%，是大陸之外購買收入最多的國家。

TikTok CEO凱文·梅耶爾（Kevin Mayer）在周(29)三的部落格中重申，該公司致力於遵守美國法律，並允許專家觀察其審核政策及檢查驅動程式碼，他補充說，「我們相信所有公司都應該向管理部門披露他們的算法、管理政策和數據流向。」

(中時新聞網)