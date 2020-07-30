華新麗華大陸華新城D地塊第3期住宅建案「璟園」，今年三月取得銷售權銷售一空，總銷金額人民幣預估13億元，處分利益人民幣約3億元，可對EPS貢獻約新台幣0.3元。第二、三季陸續交屋，陸續認列營收及獲利。加上電力線纜及不鏽鋼銷售穩定，第二季獲利可優於第一季EPS為0.03元。

華新備受各方關注的華新大陸商貿地產事業，其中南京華新城AB地塊在華采天地商場裙樓主建築一棟58樓商辦大樓，預計今年底封頂，另一棟一號樓原本興建旅館計畫暫停。而D地塊第3期住宅建案「璟園」，依南京市政府限價每平方米售價人民幣4.5萬元，總樓地板面積2.9萬平方米，今年三月取得銷售權銷售一空，第二、三季陸續交屋，認列營收及獲利。華新城房地產交屋已反映在合併營收上，上半年合併營收531.31億元，比去年同期減少28.38％。

華新8月4日將參加國泰證券主辦線上法說會，說明第二季營運結果及下半年展望。會以華新董事長焦佑倫五月股東會後宣布，華新今年70～80億元資本支出，受疫情等因素將延後至明年執行，華新對今年營運審慎保守。惟營運以台灣及大陸為主，今年受新冠肺炎疫情影響相對較小。其中電力線纜獲利穩定，太陽能及離岸風電產業線纜銷售持續增加，不鏽鋼事業也朝向高質化，華新今年營運受疫情很小，希望今年整體各方面不比去年差，合併營收有機會比去年好為基調。

(工商 )