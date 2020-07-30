即日起暢玩墾丁水世界或到墾丁福華麗香苑享用午餐、晚餐，通通不要帶現金，只要帶著紙本振興券就可享「超震心」價格。7/15振興券正式啟用，截至目前為止，申請紙本振興券的民眾佔比超過八成，墾丁福華總經理張積光表示，為讓民眾能有效利用紙本振興券，推出「用振興券吃喝玩樂 享震心價」優惠活動，讓民眾來墾丁旅遊使用振興券，可以真正感受到振興券帶來的利益以提高振興的效果。

墾丁水世界室內水上樂園擁有多項設施，為許多民眾夏、秋季到墾丁必玩的行程之一，這次為配合振興活動，推出多項優惠。「歡樂一夏！」讓大家有得吃有得玩，即日起，只要憑兩張面額$200元振興券，就可享用福華麗香苑自助式午餐還能暢玩水世界，原價共$995元，相當於只要$400元即可雙重享受。

另外，水世界還提供墾丁福華房客專屬優惠，只要憑一張面額$200的振興券，即可享水世界兩人成行一人免費，相當於原價兩人$1000元門票，只要憑紙本振興券，每人只要100元即可入場。總經理張積光表示，此次墾丁水世界可說是拿出最高誠意應援此波優惠活動，一方面是為響應政府振興方案，另一方面也藉此慰勞前半年因配合疫情而減少出遊的民眾，因國人團結配合防疫措施，暑假才有機會出門旅遊，呼籲民眾把握這難得的機會暢游水世界。

墾丁水世界飆水樂園為全國第一座室內水上樂園，園區多項戲水設施，有漂漂河、人造浪、夢幻滑水道、幽浮滑水道等，無論想體驗刺激、或是悠閒的放鬆，都能滿足民眾的喜好，是一處適合全家同遊及學生課外休閒活動的室內戲水樂園，不畏懼夏季室外炎熱酷暑、更不受夏天梅雨季節限制。

另外，墾丁福華麗香苑自助式餐廳也推出「超震心」用餐優惠，即日起以紙本振興券至墾丁福華麗香苑享用午餐，原價每客$495元，兩人同行享2客$600元優惠；而以振興券購買麗香苑自助晚餐則為用餐最高優惠，晚餐原價每客$792元，以紙本券購買直接下殺每客$500元，直接省下$292元，優惠人數不限，非常適合相約家庭聚餐或朋友聚會，人數越多越划算，讓振興券不止價值三倍。以上優惠內容歡迎來電(08)886-2323洽詢。

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