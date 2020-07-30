根據今日發表的MLPerf基準測試結果，NVIDIA（輝達）提供全球最快的人工智慧（AI）訓練效能，領先所有市面上的產品。

A100 Tensor Core GPU於全部8項MLPerf基準測試中，展現每個加速器的最快效能。針對最快的大規模解決方案，連結HDR InfiniBand的大規模DGX A100系統叢集DGX SuperPOD系統，樹立了8項新的效能里程碑。然而真正的贏家則是現正使用這些效能，並透過AI加速營運以及提高成本效益的客戶。

此次是NVIDIA連續三次參加於2018年5月創立的業界基準測試MLPerf，而此次成果也是NVIDIA表現最強勁的一次。NVIDIA於2018年12月首次MLPerf中創下6項紀錄，並在2019年7月創下8項紀錄。

此外，NVIDIA還刷新最受客戶關注的「市售產品」分類紀錄。我們使用最新的NVIDIA Ampere架構以及Volta架構進行測試。

NVIDIA是唯一一家以旗下市售產品進行所有測試項目的公司，其他多數公司送測的產品皆屬於未來幾個月不會上市的預覽類別，或是短時間內不會上市的開發類別。

除了刷新效能紀錄外，首款採用NVIDIA Ampere架構的A100 GPU，也較NVIDIA先前所有的GPU更快上市。A100推出之際便支援NVIDIA第三代DGX系統，更在推出僅僅六週後導入Google雲端服務。

此外，A100也滿足全球各大雲端供應商的強勁需求，包括Amazon Web Services（AWS）、百度雲（Baidu Cloud）、微軟Azure、騰訊雲（Tencent Cloud），以及其他數十家伺服器製造商，包括戴爾科技、慧與科技、浪潮集團以及美超微（Supermicro）。

全球各地的用戶透過採用A100來面對AI、資料科學與科學運算等領域中最複雜的挑戰。無論是用於開發新的推薦系統或對話式AI應用，或是針對新冠肺炎（COVID-19）的醫藥研究，所有人都能享受NVIDIA八代GPU中，有史以來最大的效能躍進。

最新測試結果展現NVIDIA持續致力於AI平台的發展，包含從處理器、網路、軟體到系統等各個層面。

例如，測試結果顯示，當前的DGX-1系統以相同的吞吐量所提供的效能，較第一回MLPerf訓練測試中搭載V100 GPU的系統大幅提升4倍。此外，如今透過最新的軟體優化，最初基於NVIDIA V100的DGX-1系統可以提供高達2倍的效能。

這些在不到兩年所獲得的效能提升，憑藉的是AI平台各領域的創新。當今的NVIDIA A100 GPU結合CUDA-X函式庫的軟體更新，為透過Mellanox HDR 200Gb/s InfiniBand連網技術打造的擴充叢集系統提供支援。

HDR InfiniBand支援極低延遲與高資料吞吐量，同時透過 SHARP（Scalable Hierarchical Aggregation and Reduction Protocol）技術，提供多種智慧型深度學習運算加速引擎。

NVIDIA在推薦系統、對話式AI、強化學習領域大放異彩。MLPerf基準測試由亞馬遜、百度、Facebook、Google、哈佛大學、英特爾、微軟以及史丹佛大學等組織支持，並隨著AI的發展持續跟進演化，以保持密切的關聯性。

最新的基準測試包含兩項新的項目，以及一項大幅改版的項目，而NVIDIA在這些項目中皆表現優異。其中一項是推薦系統測試，這也是越來越受歡迎的AI應用；另一項為採用BERT的對話式AI，採用當前複雜度首屈一指的類神經網路模型。而強化學習測試則採用Mini-go以及19x19全尺寸Go機板，是這次當中最複雜的測試項目，涉及從遊戲到訓練等種類眾多的處理作業。

(工商 )