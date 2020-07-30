貢寮13顆未爆彈上午引爆，估計將用1.3噸炸藥引爆，警消現場戒備。（讀者提供／吳康瑋新北傳真）

貢寮13顆未爆彈上午引爆，估計將用1.3噸炸藥引爆，警消現場戒備。（讀者提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區卯澳灣日前有潛水客意外發現有13枚未爆彈沈在海底，軍方30日上午將現地爆破，據指出估計須使用1300餘公斤炸藥量，並以無線遙控器在600公尺外，一次全數引爆。

據了解，軍方、海巡及新北市貢寮區長鍾耀磊於上午6點多就到卯澳灣的利洋宮參拜，祈求神明保佑該海域的爆破作業順利平安，稍早水下作業大隊人員也搭乘船艇出發作業，先將定位浮球載回岸上置放，新北市消防局則出動各式消防車輛和救護車前往戒備。

相關單位指出，水下發現的13顆未爆彈每顆重約230磅，估計須使用1300餘公斤炸藥量，並將鏈式藥包、雷管等爆破裝置安裝完畢後，再透過無線遙控引爆器在600公尺外引爆。

卯澳灣附近上午9點多雖下起大雨，但相關單位表示，雨勢很快趨緩，現場雖仍有細雨，由於天候狀況「尚可仍持續作業」，仍預計在上午10點連結起爆裝置，待再度確認所有前置作業後，再一次爆破，並在爆破完成後解除交通管制。

(中時 )