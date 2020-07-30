領動滋券再等等！體育署緊急宣布延後到8月6日。（圖／翻攝自體育署動滋券網站）

動滋券於28日抽出中獎名單，不少民眾上網查看可消費的店家後，點開後竟都是空白，引發網友痛批，對此，體育署今在動滋券的網站緊急宣布，原定7月30日開放領券，緊急延後至8月6日（四）開始領券，8月8日（六）起正式開始使用，使用期限順延至110年1月31日止。

動滋券28日抽獎結束後，網友在PTT上分享，上網站查看合作店家，一看就大傻眼，因為裡面除了業者名稱、地址和電話外，抵用品項全都空白，讓他氣得罵髒話，另有眼尖網友發現「卡拉OK茶坊」也能用動滋券，引發網友痛批，這也算運動？

體育署在官網宣布，動滋券讓民眾、廠商踴躍參與，也出現部分似乎和「運動產業」難劃上等號的商家，出現在可用動滋券的業者名單中，體育署還要再進行查核，讓不符合的商家下架。

體育署指出，讓擴大加入的合作業者店家有更穩定的交易系統品質，也讓新加入合作的業者更熟悉交易系統操作介面，幫助消費者使用動滋券交易系統更迅速與完善，體育署需進行更完整的系統介面優化及測試。

體育署表示，動滋券將延後延後至8月6日四開始領券，8月8日（六）起正式開始使用，使用期限也將順延到110年1月31日止。

(中時新聞網)