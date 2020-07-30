這次金塊22歲小將麥克波特真是禍從口出了！波特先前在自己IG直播時，竟然回答球迷關於新冠疫情的不當言論，因為他認為新冠疫情如此嚴重，是被用來控制全世界人口數量，這種毫無證據的「陰謀論」，當然引發金塊高層馬上約談。

「我個人認為新冠病毒顯然是用來做一件更大的事情，」麥克波特在IG直播時如此回答球迷提問，「新冠病毒是用來控制人口數量的，我的意思是，因為這個病毒，全世界的人口正在受到控制。」擺明相信新冠病毒是被刻意散播的。

只是麥克波特的這番言論根本毫無根據，卻在公開場合直接說了出口，金塊籃球事務總裁康納利第一時間就找波特約談，儘管金塊總教練麥克馬龍30日不願多談這個敏感話題，只是強調球員有權發表自我觀點，卻必須要有分寸才行。

會讓這名2018年第14順位被金塊選上的新秀，說出如此震撼的言論，主因之一很可能是他自己感染了新冠病毒，儘管他並未坦承感染，卻在金塊前往奧蘭多報到期間無故缺席，隨後才自行前往奧蘭多接受隔離，看來他確實很厭惡新冠病毒。

(中時 )