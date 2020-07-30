教育部體育署從運動發展基金提撥20億新台幣發放400萬份體育振興券「動滋券」，相關申請及關注儼然成了全民運動，體育署今天表示，為了優化系統介面，以及讓有意願參與的體育運動產業業者商家加入，延後到8月6日開始領券，使用期限也順延至明年1月31日。

動滋券有將近700萬人申請，中籤率為57.2％，抽籤結果公佈後幾家歡樂幾家愁，體育署原定今天開放身分證末碼雙數者提領動滋券、明天開放身分證末碼單數者領取，後天8月1日則是全面開放領券及正式開始抵用消費使用。

動滋券讓民眾、廠商踴躍參與，也出現部分似乎和「運動產業」難劃上等號的商家，出現在可用動滋券的業者名單中，體育署還要再進行查核，讓不符合的商家下架，同時也要擴大加入的合作業者店家有更穩定的交易系統品質，使新加入合作業者店家熟悉交易系統操作介面，幫助消費者使用動滋券取券、交易系統更加迅速與完善，體育署需要進行更完整的系統介面與優化及測試，因此動滋券將延後至下周四8月6日開始領券，下周六8月8日起正式開始使用，使用期限順延至2021年1月31日。

(中時 )