最常見的失智症阿茲海默症，由於會嚴重喪失記憶，甚至影響到心智能力，因此被稱為致命的大腦疾病，最令人頭痛的是，通常一發病就不可逆，不過科學家宣布好消息，現在可以透過驗血，在發病前就發現，讓早期阿茲海默症得救。

俗稱「老年癡呆症」的阿茲海默症，是一種會隨著時間不斷惡化的神經退化性疾病，《BBC中文網》報導，根據美國和瑞典研究，有科學家發現，追蹤Tau蛋白可以在症狀出現前20年，就診斷出阿茲海默症的萌芽狀態，而且準確率達98%。

《太陽報》報導，阿茲海默症初期時，「p-tau217 蛋白」濃度會提高，而且阿茲海默症患者的「p-tau217 蛋白」會在症狀出現前，先聚集在脊髓液中。過去的診斷方式，通常是在患者出現症狀後才能確診，這個重要的發現，等於將阿茲海默症檢測向前邁進一大步，可以有效分別出阿茲海默症及其他神經退化性疾病。

約有95%的阿茲海默症患者，發病年齡都高於65歲，而且無法治癒，若能提前20年就得知是否會罹患阿茲海默症，等於讓有家族史的患者也可以早日發現病情，提早治療。不過報導也指出，近期用於臨床的可能性不大，還有一段漫長的路要走。

(中時新聞網)