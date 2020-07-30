《商情》原油價格漲 周三馬來西亞棕櫚油止跌 10:172020/07/30 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原油價格漲，周三馬來西亞棕櫚油止跌；因國際原油庫存下降，使油價溫和上漲，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格，止住連2日下跌，並收漲逾1%。 分析師指出，現在市場預期棕櫚油產量增加，且印度和中國減緩需求，所以限制周三馬來西亞棕櫚油漲幅，另外前兩日棕櫚油價格跌幅稍大，因此會出現價格調整產生波動。 終場10月交割的棕櫚油上漲1.6％，至2,644馬幣（617.99美元）；大連期交所豆油跌0.6%，棕櫚油下跌0.6%。(商品行情網) (時報資訊) #棕櫚油 #馬來西亞 #原油價格 #周三 #止跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 美亞高興昌調漲鋼管價格 04:102020/07/29 產業特刊 《商情》寬鬆貨幣政策 使周三紐約期金價格續漲 10:002020/07/30 財經 《國際金融》美原油庫存意外大減 油價止跌 10:512020/07/29 財經 《商情》料推動更多刺激措施 周二紐約期金價格再刷新高 10:172020/07/29 財經 《商情》買盤回補 東京橡膠反彈1.5％ 10:002020/07/29 財經 《美股掃瞄》聯準會加持 美股收高 08:182020/07/30 財經 《商情》運價回升 周三波羅的海BDI指數反彈近4.2％ 09:432020/07/30 財經 《國際金融》連9升！黃金價格再創收盤新高 09:432020/07/30 財經 《國際油價》庫存減少 周三國際原油期貨反彈近1％ 09:432020/07/30 財經 《商情》需求回升力道強 周三國際鐵礦石價格走揚 11:082020/07/30 財經 財經熱門新聞 美晶片廠7奈米慘！驚爆台積電3、5奈米也撿槍 - 財經 厲害了！高通逼華為掏出540億元 盤後狠飆12％ - 財經 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 高通說溜嘴！財報曝蘋果iPhone 12發表時程？ - 財經 全球央行運回黃金 布局去美元化 - 錢潮 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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