原油價格漲，周三馬來西亞棕櫚油止跌；因國際原油庫存下降，使油價溫和上漲，進而支撐馬來西亞棕櫚油價格，止住連2日下跌，並收漲逾1%。

分析師指出，現在市場預期棕櫚油產量增加，且印度和中國減緩需求，所以限制周三馬來西亞棕櫚油漲幅，另外前兩日棕櫚油價格跌幅稍大，因此會出現價格調整產生波動。

終場10月交割的棕櫚油上漲1.6％，至2,644馬幣（617.99美元）；大連期交所豆油跌0.6%，棕櫚油下跌0.6%。(商品行情網)

(時報資訊)