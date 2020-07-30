1.華邦電(2344)：今舉辦聯合法說會，昨外資賣超縮手，今早多頭湧入，激勵股價強彈逾5%，一舉收復全數短均。

2.台積電(2330)：昨夜ADR強漲7.48%，拉升今早股價一度彈升至441元，惟上檔仍有壓。

3.世紀鋼(9958)：風電題材加持，近期三大法人持續加碼買超，早盤股價續衝至96.9元波段高位。

4.三商(2905)：轉投資旭富助攻營運，昨外資擴大買超530張，激勵早盤股價漲逾3%，領漲百貨股。

5.旺宏(2337)：上季獲利年增4倍，下半年展望審慎樂觀，開盤15分鐘即爆5.5張大量，衝上32.15元漲停價。

6.杰力(5299)：Q2獲利改寫歷史新高，Q3業績亦拚登峰，股價上揚近4%。

7.威盛(2388)：車用題材助攻，晨盤續漲逾6%，衝上所有短均。

8.台船(2208)：3大事業漸入佳境，拚單季賺錢，外資力挺買超，早盤翻紅漲近2%。

9.義隆(2458)：Q2獲利年增117%登次高，H1獲利年增17.2%，股價走揚逾2%。

10.帆宣(6196)：台積電股價回升，概念股跟風走強，早盤大漲3%。

11.台達電(2308)：Q2毛利率、營益率雙創歷史新高，今早成功突破壓力區，成功站上200元。

12.台郡(6269)：業績報佳音，Q2純益創同期新高、上半年EPS 2.7元，惟股價已大漲一波，今日除息窘跌停。

13.耕興(6146)：上半年合併毛利率45%，每股稅後盈餘3.75元，回檔後底部逐漸墊高，漲幅逾2%。

14.三發地產(9946)：今起庫藏股擬買回600萬股，區間價10.75～22.5元，一早強登漲停板。

15.大同(2371)：經營權爭議延燒，三大法人連8日賣超，早盤跌停。

16.華城(1519)：武漢廠處分利益建新廠，早盤漲逾4%，收復5日線。

17.零壹(3029)：資安、IT建置添柴，H2樂觀，早盤漲逾3%，跳上所有短均。

18.營邦(3693)：三大法人昨擴大買超，早盤漲逾7%，收復周線。

19.亞德客-KY(1590)：美系外資上調目標價制680元，早盤漲逾5%。

20.合一(4743)：ON101新藥完成三期解盲，激勵開盤跳空鎖漲停，終結連5黑。

21.雃博(4106)：呼吸器打世界盃，專案製造獲TFDA許可，晨盤聞訊攻頂。

22.瑞儀(6176)：沾蘋果光，近5日外資及投信天天買，早盤彈漲2%，登今年高。

23.亞太電(3682)：5G執照到手，多頭歡呼，晨盤挾量大漲5%，攻克季線。

24.聚陽(1477)：產能供不應求，Q3營運成長可期，獲外資連7買，晨盤彈升4%，躍上月線。

25.台嘉碩(3221)：明日除息，買盤積極卡位，晨盤放量大漲7%，來到相對高檔28.65元。

26.上緯投控(3708)：昨獲三大法人聯手買超972張，早盤一度觸頂，3日填息達陣。

(時報資訊)