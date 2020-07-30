聯電(2303)第2季獲利創近10年新高，每股純益0.55元，聯電預期，第3季晶圓出貨將持平表現。聯電今股價開小高後壓回至平盤以下。外資連四個交易日共賣超聯電56932張，投信周三也轉賣超1599張；周三，三大法人聯手賣超聯電25353張。

聯電第2季歸屬母公司淨利66.81億元，季增逾2倍，每股純益0.55元。聯電第2季產能利用率自第1季的93%，續攀高至98%。第2季營收443.86億元再創新高，季增5%，毛利率23.1%，較第1季上揚3.9個百分點，本業營業利益58.46億元，季增71.2%；歸屬母公司淨利66.81億元，季增202.7%，創9年多新高，每股純益0.55元。

展望未來，聯電共同總經理王石表示，第3季晶片需求依然強勁，預期產能利用率將維持95%，晶圓出貨較第2季持平，產品平均售價也將持平，毛利率約20%。

聯電公司指出，由於客戶為避免供應鏈斷鏈，開始回補庫存，第三季需求續強，對下半年審慎樂觀看待。

聯電看好來自消費性電子、電腦、無線通訊等需求動能，客戶也未有明顯的砍單情形出現，包括5G手機、耳機，及遠端工作與教學帶動的筆電、電腦等需求持續成長。

另外，由於8吋客戶需求強勁，產能吃緊，聯電證實近期正陸續與客戶談明年漲價的可能。聯電股價與台股同步於本周二創下23.85元高點紀錄，近兩個交易日股價整理。

(時報資訊)