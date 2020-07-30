外媒援引知情人士透露，大陸短影音平台抖音海外版TikTok的母公司字節跳動，部份股東試圖收購TikTok，交易估值為500億美元，遠高於美國同業Snap Inc的企業估值。

路透報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和華府多名官員近期嚴厲批評TikTok，聲稱考慮禁止TikTok涉足美國市場。

知情人士指出，包括紅杉資本、泛大西洋資本（General Atlantic）等美國基金在內的字節跳動部份股東提議，把TikTok控制權轉至他們手上。同時，有其他財團也表達收購TikTok的意願。字節跳動正在考慮TikTok的未來安排。

知情人士表示，這些投資者的收購要約對TikTok的估值為其2020年約10億美元的預估營收的50倍，即500億美元。相比之下，據Refinitiv數據顯示，Snap Inc約330億美元的估值，為其2020年預估營收的15倍。

暫時不確定字節跳動創辦人張一鳴是否同意轉讓TikTok。知情人士透露，有字節跳動高層近期表示，TikTok估值超過500億美元。字節跳動也考慮非整體出售TikTok，只出售TikTok的美國業務。

(工商 )