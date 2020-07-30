Adobe發布Photoshop on iPad的嶄新功能—調整邊緣筆刷工具（Refine Edge Brush）和旋轉畫布功能（Rotate Canvas）。添加調整邊緣筆刷工具後，Photoshop就能在iPad上展現出高度精準的影像選取以及控制能力，配合觸控筆和觸控操作，在處理頭髮、動物皮毛等最棘手的主體時以能夠以精確的像素選取獲得逼真的效果。而旋轉畫布功能則是Adobe致力為 Photoshop研發符合獨特人體工學的觸控界面的又一次體現。

調整邊緣筆刷工具調整邊緣筆刷工具提升了Photoshop的主體選取效果，其效果遠遠超出當今iPad上其他相仿的功能。現在用戶可以精準地調整棘手選取範圍的邊界，並在頭髮或動物皮毛等柔軟區域的細節部位以筆刷工具進行精細的微調，提升影像的逼真程度，並獲得專業的選取效果。

只需使用筆刷工具輕繪數次，無論主體具有銳利或柔軟的邊緣，是大量飛散的頭髮還是從複雜背景移除主體，皆能獲得令人滿意的效果。儘管Adobe針對iPad界面進行了少許微調，但這項功能的使用方法與桌面版Photoshop相近，並能產生相同的效果。

(工商 )