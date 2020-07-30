致力於電腦週邊設備設計不斷創新及高品質的市場領導品牌羅技電子，在台正式宣布，推出旗下全美第一、創新的麥克風領導品牌Blue Microphones，最新力作Yeti X 專業桌上型USB麥克風！Blue Microphones 25年來致力協助音樂家及內容創作者製作最優質的錄音內容，於2018年為羅技電子收購為旗下專業麥克風品牌，提供更全面產品體驗及銷售網絡，讓主播及節目創作者在「聽覺」上盡情展現真實的自我！隨著網紅市場及規模持續成長，網紅趨勢亦逐漸拓展到新型態節目Podcast與一聽就療癒的ASMR，閱聽眾在各種的影音創作中，越來越重視「聽覺」的品質，也令各類型的影音創作者，如：Twitch實況主、YouTuber及Podcaster等，進而注重收音設備的細節，以提升作品的精緻度及完整性。

致力於聲學科技與工藝上創新的頂尖麥克風品牌Blue，為追求聲音品質的創作者，提供頂級配置的終極武器：Yeti X擁有4款不同模式的收音電容，搭配USB在Mac 及 PC上隨插即用的直覺設計，更搭載Blue VO!CE麥克風語音濾波器，只要一支麥克風就可解決所有特殊需求，讓創作者隨心所欲地彈性應用於不同情境中。Yeti X 更新增了高解析度的LED量表，配備11階的自選色燈及直覺式的智慧旋鈕，可快速、精確地調整麥克風增益、靜音和耳機音量，讓使用者即時監控各個環節，確保直播及錄製過程中的完美音質，並將最完美的作品呈現給觀眾及聽眾！

Blue麥克風總裁兼執行長 John Maier表示，Yeti X 以過往USB麥克風產品為基礎，依據世界各地內容創作者的使用回饋進行改良設計，就是要協助創作者們以最方便、高品質的工具，呈現出最優質的好聲音。

●心型指向模式：遊戲直播溝通超清晰錄製麥克風正面的音源，可呈現清晰飽滿的聲音，非常適合遊戲/音樂/廣播主持人及唱歌表演藝術工作者。

●全向式模式：遠端聊天有如身歷其境可收錄來自360度各方向的音源，聲音飽滿圓潤，適用於捕捉「臨場感」般的氛圍，如現場錄製樂團演出、或古典、爵士樂合奏，更適合大會議室的遠距視訊會議。

●雙指向模式：採訪溫度全紀錄同時錄製麥克風正面和背面的聲音，適合記錄細膩的樂器聲音，或者是錄製兩個人之間的採訪。

●立體聲模式：ASMR顱內高潮就靠它同時使用左右兩個通道，錄製逼真綜合聲像的理想選擇。適用於錄製樂器與人聲，如獨奏、合唱、伴奏歌唱等。

(工商 )