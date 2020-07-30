新竹一名27歲陳姓女子，在交友軟體認識一名自稱是投資專家的郭姓男子，兩人半年來靠著打字傳情譜出戀曲，進而以老公、老婆互稱，交往期間共匯款10萬元投資，還傳自己的裸照給對方，但陳女始終無法見到「天菜暖男」暖男的真面目，陳女後來想分手，郭男竟以裸照威脅，陳女嚇得報警，不料警方找到郭男在派出所製作筆錄時，陳女見到網戀半年的「天菜男」竟然是個輕熟女。

據《聯合新聞網》報導，陳女與郭男相戀期間曾經想「視訊」，但郭男總以各種理由不站在鏡頭前，反觀陳女則大方露臉，甚至傳送自己性感裸照給「郭男」，半年後，陳女想分手，並要求對方退回投資的錢，「郭男」卻拿出之前裸照威脅。

警方獲報案後找到郭男，結果陳女網戀半年的「郭男」，竟然是個35歲的林姓女子。林女到案後坦承盜用郭男臉書照片，還用對方名字註冊交友帳號，但否認詐騙及恐嚇，供稱不甘心陳女提分手，才會以裸照威脅。

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(中時新聞網)