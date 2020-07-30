大陸國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議，推出支持農民工就業創業新舉措，助力保就業保民生。會議指出，要壓實地方責任，拓寬就業管道，穩定城鎮常住農民工就業。大力發展生活服務業、勞動密集型產業，對吸納農民工就業多的給予更大政策激勵。靈活就業支持政策對城鎮戶籍居民和農民工一視同仁。

澎湃新聞報導，這是農民工就業問題以及「勞動密集型產業」一詞連續兩周成為國常會討論議題的重點。7月22日召開的國常會在部署加強新型城鎮化建設時指出，要發展勞動密集型產業，為進城農民就近打工就業提供機會。

同時，29日的會議強調，要支持農民工就地就近就業。結合推進以縣城為載體的新型城鎮化、農村水利等基礎設施建設、災後恢復重建等，為農民工就業創造更多機會。

2019年，大陸有農民工2.91億，其中外出農民工1.74億，本地農民工1.17億。農業農村部日前介紹稱，受新冠肺炎疫情影響，今年返鄉農民工滯留鄉村較多，一些返崗農民工出現再次返鄉，本地企業吸納農民工就業減少，返鄉留鄉農民工就業存在「堵點」。

國常會要求加大以工代賑投入，將發放勞務報酬的資金占比由10％提高至15％以上，吸納更多農民工就業。增加城鎮建設用地要把吸納農民工就業數量作為重要條件。

(旺報 )