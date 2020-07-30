立法院日前倉促行使監察院準院長陳菊人事同意權案，遭在野黨質疑跳過審查程序，表決出現瑕疵，因此紛紛欲向司法院聲請釋憲。國民黨團總召林為洲今天表示，上次監委人事案審查如同太陽花學運的「半分忠」，程序明顯有瑕疵，釋憲文已經寫好，下周將提出。至於是否要協助民眾黨連署，林說，目前未和民眾黨談，可能性不高。

林為洲上午接受《POP撞新聞》廣播專訪時表示，根據憲法增修條文規定，監委由總統提名後，要經過立法院審查，再行使同意權案投票，此次陳菊與監委被提名人都沒有上台報告與備詢，審查程序不完備。

林為洲說，另在立法院長游錫堃宣告審查完畢時，國民黨表達反對立場，但交付表決卻出現嚴重瑕疵，綠委陳瑩不在場卻有投票，綠營事後澄清是綠委張宏陸拿錯表決卡等說詞明顯在說謊，因此國民黨團認為有違憲之虞。

林為洲指出，因此國民黨團決定聲請釋憲，釋憲文已經撰寫好，正在做最後確認，下周就會提出。詢及民眾黨也有意提釋憲，但因未達連署門檻，向國民黨尋求協助，林直言，目前沒有和民眾黨談，但可能性不高，因為黨團已提出釋憲版本，再去連署他黨的版本，萬一內容不一樣，不就很奇怪。

對於民進黨指控因國民黨佔據主席台，使得陳菊等監委被提名人無法上台報告，林為洲重申程序瑕疵，他說，這就如同「太陽花學運」，由於民進黨抗議，當時國民黨立委張慶忠只花半分鐘就宣布完成程序，將審查報告送出委員會，他也舉股東大會開會，當公司派與市場派爭執不休，難道可以因為吵鬧就直接表決通過？

不過，林為洲也坦言，陳菊將在周六上任，聲請釋憲後，最少要半年才會有結果，若釋憲結果認為審查確有瑕疵，陳菊等27名準監委的職權將被停止。

(中時 )