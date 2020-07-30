在歐盟因應「港版國安法」對香港祭出制裁後，香港政府29日深夜發表聲明稱，歐盟因應制定港版國安法而公布的結論和措施「屬錯誤決定」，並呼籲歐盟成員國務實理性，避免採取損害香港與歐盟之間長久以來互惠關係的措施。

歐盟部長理事會表示，為了避免香港政府利用科技產品執行鎮壓或監視等工作，歐盟將限制敏感科技產品出口至香港，除此之外歐盟也通過其它措施，表態支持香港人民。

路透報導，香港政府發言人指出，歐盟建議對香港實施有關敏感設備及科技的出口管制是基於毫無根據的指控，強調港府一直依法執法，並敦促歐盟停止政治操作。

香港政府發言人又指，歐盟以制定港版國安法為藉口，擬向香港居民提供更寬鬆的庇護、移居和居留政策，是粗暴干涉香港事務，對此深表遺憾。目前香港和7個歐盟成員國簽訂移交逃犯協定，包括捷克、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、荷蘭與葡萄牙，港府反對任何嘗試將司法合作政治化的行動。

香港政府發言人重申，特區的事務屬於中國的內部事務，任何其他國家都無權直接或間接干預該等內部事務。

(工商 )