耕興（6146）公告2020年第二季營運成果。耕興2020年第二季合併營收為9.13億元，合併毛利率46％，歸屬於母公司稅後淨利1.94億元，每股淨利2.10元；累計2020年上半年合併營收為16.50億元，合併毛利率45％，歸屬於母公司稅後淨利為3.46億元，每股淨利3.75元。

耕興表示，第二季整體營運不受新冠疫情的影響，於5、6月連續兩個月單月營收破3億元大關，逆勢繳出單季營收創歷年同期新高的亮麗成績。耕興進一步表示，受惠於大陸5G基地台數量、用戶量皆是全球第一，帶動許多品牌廠商開發5G NR技術應用之相關產品，創造耕興檢測接單的Model數量攀升。

另美國實驗室於2020年第一季開始獲利，目前美國實驗室已取得美國聯邦通信委員會（FCC）電信認證機構（TCB）資格，可核發通過檢測之無線網通與電信設備的FCC證書，有助於整體訂單保持良好的能見度，對未來整體營運帶來正面的挹注。

根據集邦科技報告顯示，今年下半年將有更多5G智慧型手機推出問市，預估今年智能手機總產量將達12.4億部，5G智能手機產量則有2.35億部，滲透率達到18.9％，加上各國政府積極投入資本支出於5G基地台部署以拉高網路覆蓋率，且智能手機品牌廠商及晶片製造商例如高通、聯發科等致力擴大在5G市場的份額，創造5G NR手機發展的速度更加快，將帶動耕興未來營運保持良好的成長動能。

耕興今年第一季及第二季在5G NR的一致性Conformance、射頻RF、電磁相容EMC等測試平台持續增加產能及升級高階測項，以滿足客戶對5G NR檢測的強烈需求，積極搶占未來快速成長的5G檢測市場商機。

(工商 )