竹東鎮28日晚發生兩派青少年鬥毆案！雙方相約在竹東大橋下河濱公園談判，隨即發生暴力鬥毆行為，警方據報火速到場，為制止失序行為，拔槍喝令帶頭的黃男等12人受檢，查扣犯罪用的球棒，依聚眾鬥毆罪移送檢方偵辦。

竹東河濱公園發生青少年鬥毆案，警方將涉案的12名青少年依聚眾鬥毆罪移送檢方偵辦。（圖／中國時報羅浚濱）

警方調查指出，黃男等12名青少年，日前與朱男等3人發生口角衝突，雙方相約28日晚上9時到竹東河濱公園談判，朱男一下車，即遭黃男等人持棍棒毆打，導致頭部受傷，意識不清倒地，一群人並朱男友人混戰。

竹東分局獲報後，第一時即啟動快速打擊犯罪部隊，於2分鐘內趕赴現場處理，到場後立即通報救護車緊急救護傷患，將朱男送醫。

由於現場情況混亂，警方為維持秩序及保護被害人，隨即拔槍喝令制止黃男等人的不法行為，並運用優勢警力，控制有意脫逃的黃男等人下車接受盤查，將黃男等12名犯嫌帶回分局逐一調查詢問，全案依聚眾鬥毆罪移送檢方偵辦。

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(中時新聞網)