台中市1名莊姓女子與5歲女兒至西屯區國安一路上的書局購買童話書，女童趁母親忙於選購書籍之際，自行離開書局走失了，後來隔壁店家幫忙找到，母女重逢，但小女童因找不到媽媽哭不停，當員警拿起警用小電腦查詢核對小女童身分，並抄錄相關資料時，小女童看的入迷，竟然停止哭泣，讓一旁員警也覺得相當有趣。

這名帶女兒到書店買童書的母親，要結帳才發現小孩不見了，急得像熱鍋上的螞蟻，打電話向派出所求助，員警火速趕往書店找尋小女童下落。

台中市警察局第六分局永福派出所員警，快速到書局協助媽媽找小女童。（圖／中國時報盧金足）

台中市警察局第六分局永福派出所警員李大衛、黃俞婷日前巡邏時，接獲莊女報案小孩走失，當時正下著傾盆大雨，莊女擔心女兒不去去向，警方趕到書店卻也遍尋不著。

幸好，書店旁的熱炒店的老闆跑來告知，小女童跑去他們店裡面，莊女與警方到達時，小女童因迷路受驚嚇哇哇大哭，連媽媽安撫都止不住小孩的淚水。

但神奇的是，當員警拿起警用小電腦查詢核對小女童身分，並抄錄相關資料時，小女童看的入迷，竟然停止哭泣，讓一旁員警也覺得相當有趣。

員警提醒莊女外出時要更注意小孩的動向，不要再讓小孩離開自己的視線，應隨時注意幼童位置，並教育幼童出門前，應隨時告知父母自己的動向並結伴同行，避免發生危險。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)