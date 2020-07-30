新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在全球蔓延，各地民眾都爭相搶購防疫物資。美國政府7月29日表示，當地在100天前實施打擊抗疫用偽冒品的行動，指至今截獲的偽冒品之中，有超過一半來自中國大陸及香港。

香港01引述美國國土安全部（HSI）轄下的國家知識財產權協調中心（NIPRC）主管弗朗西斯（Steve Francis）指出，當局在過去100天截獲911件偽冒貨品，包括口罩、藥物、個人保護裝備等，總值超過700萬美元。

他表示，涉事產品來自39個國家和地區，當中有56％是由中國大陸或香港流入，並提到在過去5年截獲的偽冒貨品中，來自中國大陸的比例高達85％。

當局提到，不法之徒利用疫情詐騙，包括偽冒企業或慈善組織，甚至是政府部門的網站，向個人、企業和官方機構行騙，其中長者更是主要對象，騙徙以訛稱寄出根本不存在的個人保護裝備等方式行騙。目前有最少53人被捕。

(中時 )