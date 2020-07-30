大陸官方通報，7月29日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例105例，大陸已連續兩天新增確診破百例 。

根據今日通報，29日，大陸新增確診病例105例，其中境外輸入病例3例（廣東1例，雲南1例，陝西1例），本土病例102例（新疆96例，遼寧5例，北京1例）；無新增死亡病例。

新疆維吾爾自治區成新一輪疫情重災區，報告新增新冠肺炎確診病例96例（其中8例為無症狀感染者轉確診病例），新增無症狀感染者18例，均在烏魯木齊市。

另外，遼寧新增5例，均為大連報告病例。北京新增1例，同樣為大連市疫情關聯病例。

烏魯木齊市疾控中心指出，烏魯木齊新一輪疫情發生後，市疾控中心迅速展開流調工作，走訪確診病例和無症狀感染者，對重點地區開展採樣工作。

烏魯木齊市疾控中心也呼籲確診病例、無症狀感染者及其密切接觸者積極配合、如實報告活動軌跡等，對於尋找病毒源頭，切斷傳播途徑至關重要。

(旺報 )