道奇後援投手喬凱利(Joe Kelly)昨日在與太空人的比賽中，不僅丟頭部觸身球，下場時還頻做鬼臉、噴垃圾話，導致兩隊板凳清空，今日聯盟處分出爐，喬凱利要被禁賽8場，道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)禁賽1場、太空人總教練貝克(Dusty Baker)則被罰款，太空人去年作弊事件還沒被大家遺忘，網路上的聲浪都在支持喬凱利大快人心。

喬凱利昨日對太空人打者布瑞格曼(Alex Bregman)、柯瑞亞(Carlos Correa)投出頭部近身球，無失分退場後還嘲笑柯瑞亞，據太空人表示，喬凱利說了「揮得好，賤人！」喬凱利被禁賽，不過他將提出上訴，因此在定案前他仍可以繼續出賽。

今年由於賽事縮水剩60場比賽，喬凱利被禁賽8場相當今年賽季13%以上，外界認為處分太重，不過大聯盟則是對此事表達不滿，在因為新冠肺炎必須保持社交距離的情況下，兩隊板凳清空是相當大的防疫破口，且大聯盟早就警告過各隊，禁止丟故意觸身球來報復，已先預告會有嚴懲。

不過喬凱利在太空人作弊奪冠的2017年並不在道奇隊，而是在紅襪，紅襪在該年美聯分區賽輸給太空人無緣晉級，隔年則是在美聯冠軍賽打敗太空人，只不過2018年的紅襪也身陷在作弊的醜聞中。

道奇總教練羅伯茲則承諾會與球員再次交代，留在休息室中而不是衝上場增加接觸機會，此外他認為衝突事件多少釋放了一些壓力，「這是7個月以來所累積的怨氣，我認為這相當不幸，不過換個角度想，這結果算是不錯，沒有人因此受傷，我們還能繼續比賽。」

(中時 )