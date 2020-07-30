日本近來豪雨成災，駐日代表謝長廷30日代表我國政府到日本台灣交流協會東京事務所捐贈300萬日圓賑災款，由日本台灣交流協會理事長谷崎泰明代表接受。兩人都對前總統李登輝病危的消息作出回應。

被問到有關李登輝病危的傳言時，谷崎表示，「我知道有這樣的報導，但是李登輝先生的相關團體否認此事。他對我們而言，他是對日台關係有重大影響的人，現在也具有影響力。我們希望他能早日康復。」

有關日本各界友人對此傳言的反應，謝長廷表示，「當然大家對此事都非常關心，前天晚上起開始有此傳言，李登輝先生的親人和秘書都澄清了，我想現在李登輝先生雖然身體衰弱，但應該沒問題。」

日本7月受梅雨鋒面影響，許多地方出現數10年罕見的空前豪雨，除九州外，也擴及本州岐阜縣和長野縣等地，共造成上百人死傷，多人行蹤不明，外交部於是決定捐贈300萬日圓協助日方賑災。

謝長廷表示，我政府衷心期盼受災家園早日重建，並盼未來與日本在減災、整備、應變與重建等領域強化經驗交流與合作。

(中時新聞網)