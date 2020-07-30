記憶體封測廠力成（6239）股東常會通過配息4.5元，今（30）日以99元參考價除息交易。力成今早開高走揚，最高上漲1.52％至100.5元，填息率達約33.33％，惟隨後漲勢收斂壓回翻黑下跌0.71％，填息步伐站不穩。

力成股價7日觸及117元的近5月高點，隨後高檔震盪拉回、於102～109元區間盤整。不過，三大法人近期持續偏空操作，上周合計賣超達2萬2209張，本周迄今續賣超6748張，其中外資賣超1萬2541張，投信及自營商合計買超5793張，呈現土洋對作態勢。

力成2020年第二季合併營收創194.1億元新高，季增3.18％、年增達28.72％。歸屬母公司稅後淨利17.46億元，季增6.9％、年增達58.2％，每股盈餘（EPS）2.26元，雙創同期新高、歷史第3高。

累計力成上半年合併營收382.21億元，年增29.51％，續創同期新高。毛利率19.6％、營益率13.9％，優於去年同期16.7％、10.6％。歸屬母公司稅後淨利33.79億元，年增達56.7％，每股盈餘4.36元，雙創近9年同期高點。

展望後市，力成表示，受新冠肺炎疫情及貿易戰影響，下半年整體市況變化仍大，加上轉單效應轉弱，保守預期第三季營收將高檔略降，但應可在8、9月逐步回溫、並維持年成長。目前第四季展望還算樂觀，認為全年達成年初設定成長目標應無問題。

投顧法人認為，力成第二季及上半年表現強勁，惟基期墊高致使下半年旺季不旺、成長動能收斂，預期第三季營收將季減4％、年增6％，並預期獲利將雙位數「雙降」。今年營收及獲利仍將雙創新高，但下修全年每股盈餘預期2％，維持中立評等、118元目標價不變。

(時報資訊)