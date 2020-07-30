記憶體製造廠旺宏(2337)第2季獲利續增，對下半年旺季看法審慎樂觀，預計產品價格及毛利率穩在高檔。今股價開高走高，盤中一度漲停達32.15元，扭轉近四個交易日逐日下跌的格局，並重新朝向填息的目標。

旺宏上周五除息開高壓回，外資近四個交易日共計賣超30266張；旺宏交出亮麗的財報，是否可讓外資回心轉意轉買，也攸關後續股價能否在今日股價V轉後持續向上的觀察重點之一。

旺宏第一季、第二季以及上半年營收皆創同期最高，第二季歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。總經理盧志遠表示，下半年營運展望審慎樂觀，預期產品價格以及毛利率走勢都將與第二季持穩。

旺宏第二季營收92.71億元，季減1.5%但年增24%；受惠產品平均售價揚升，旺宏第二季毛利率35%，較第一季拉升4個百分點，較去年同期拉升8個百分點，歸屬母公司淨利13.3億元，季增9%，年增405%，每股純益0.72元。

展望未來，總經理盧志遠表示，第三季產能利用率將維持100%，NOR Flash價格可望持平，SLC NAND Flash因不少應用於消費性市場，產品價格可能面臨壓力，但隨著製程技術推進至19奈米，有助降低成本；旺宏預期本季起，19奈米占比將比上半年的占營收個位數百分比快速拉升。

(時報資訊)