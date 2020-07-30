紡織股王儒鴻(1476)和聚陽(1477)今早領漲，帶動類股指數走高。法人表示，歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）即將於8月1日生效，這項協議將節省可觀關稅，不僅加速越歐雙方貿易交流，也有利越南和周遭競爭國家「搶生意」，未來沒有和歐盟有自貿協定的國家可能加速前往越南佈局。台灣紡織族群在越南布局的時間早，也持續擴大在當地的供應鏈聚落，成為EVFTA的受惠族群。

外資指出，第三季儒鴻的營收預估將有1成的季增，主要是品牌和通路客戶訂單已經有了起色。預計今年儒鴻營收H2會優於H1，而明年的H2的年增也應該是明顯成長。

儒鴻在2013年新購越南隆安成衣廠、興建越南仁澤成衣廠II期、台灣大園廠改建工程。2014年越南布廠II期、仁澤廠II期、柬埔寨金邊廠、展鵬廠II期量產。2015年越南隆安成衣廠量產。2016年關閉台灣中央廠、大陸無錫廠、興建越南美春廠II期、展鵬廠III期。2017年Q3越南美春廠II期、展鵬廠III期開始量產。2019年董事會通過預計斥資1.7億美元，於印尼投資織布、染整、成衣一貫廠。

聚陽去年再增加越南廠產能投資案，總投資金額為1420萬美元。主要因應公司營運成長所需，新的工廠產線將接長期且利潤較優的訂單為主；且透過生產自動化，彈性生產能力將提升，可應付長短單需求。

(時報資訊)