香港新冠肺炎疫情近期加速攀升，據港衛生署29日公布新增118起確診個案、連續8天單日確診破百，其中大多數為本土感染。對此，大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山表示，從香港每日新增百例的數據來看，香港疫情已出現社區傳染，但尚未出現等比級數成長，接下來的防控措施是關鍵。

據陸官媒中央電視台報導，鍾南山就近期香港疫情情勢與防控措施表示，從18日以後的十天內除了個別的一兩天之外，日新增確診都超過百位，這說明疫情已出現社區傳染，也就是原有外來輸出源頭在傳染給別人後，在社區內傳染了，若不加以追蹤的話，就會再傳給第二代、第三代。

鍾南山表示，當前港疫情增長還仍在平面上的算數級數增加，從20多例增到30多、60多、到現在100多，而非像西方國家以等比級數或者連鎖反應式的指數級增長，說明當前港府與社會干預還是有起作用，目前仍與病毒處於拉鋸戰，未來關鍵仍要看防控情況。

對於當前香港防疫措施，鍾南山認為雖然已有一定作用，但必須進一步強化，如加強檢查找出無症狀患者；至於醫療方面，香港的醫療做得很好，主要防疫關鍵當前仍在防控問題；關於香港如何採取措施，進一步限制疫情蔓延，鐘南山表示建議進行全民核酸檢測，支持免費的核酸檢測，同時加強香港與大陸在防控和醫療救治方面的交流。

(中時新聞網)