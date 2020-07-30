亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）於7月28日召開第5屆理事會年會上，年屆70的金立群獲選蟬聯亞投行第2任行長。

澎湃新聞報導，金立群表示，雖然4年半來，亞投行已經建立了作為由中國人成立的國際多邊機構的公信力，但是要鞏固這種聲譽，仍要花力氣。

金立群表示，亞投行是一家國際多邊機構，是非政治性的機構，不能捲入到成員國之間的任何政治糾紛中去。因為捲進去就失去了國際多邊機構的性質，把事情搞得更糟糕，無利於問題的解決。

他還表示，國際多邊開發機構考慮的任何一個項目，要考慮經濟上的效益、財務問題、環境保護問題，以及當地民眾的反應等等所有這些涉及經濟開發的方方面面的問題，但唯獨不可以從政治上來考慮。

「在風平浪靜的時候，誰都可以駕駛著一條巨船往前開，不能說明你真的是一個合格的船長。只有在大風大浪之中遇到各種複雜的險情，能否繼續保持正確的方向，這才是一種考驗。」金立群說。

(旺報 )