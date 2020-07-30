針對蘋果（Apple）究竟會選擇何時發表新一代iPhone這個問題，每年都會來一次全民大競猜。而今年由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，有讓情況更詭譎多變。最新消息是，先前準確預測新iPhone SE的爆料達人，以及蘋果供應商高通（Qualcomm）都不約而同指出，蘋果iPhone 12系列將會在10月發表。代表消費者想要入手新機，得比往年等更久！

在解決與高通之間的專利官司後，蘋果iPhone從今年開始將從英特爾基頻（baseband）晶片轉用高通的產品，因此從高通這邊曝光的消息，也誠然更可信。稍早之前，高通CFO Akash Palkhiwala在財報會議中不小心說溜嘴，表示在9月結束的一季（Q3）收入會略有下滑，但是會在12月結束的一季（Q4）中復甦。這個暗示對象明顯指出的就是蘋果。

若是由蘋果往年發表新品的節奏來推算，9月才是慣常發表iPhone的時間點。但從高通的說法來說，今年蘋果很可能將會錯過9月的發表時間，延至10月才讓新機亮相。

巧合的是，準確預測新iPhone SE的爆料達人Jon Prosser （@jon_prosser）也在稍早之前推文，指出iPhone 12、iPad（新品）將會在10月發表。跟高通方面的說法是一致的。

iPhone 12

New iPads



October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

在此之前，日本部落格《Mac Otakara》也曾引述來自供應鏈方面的說法指出，蘋果今年iPhone 12系列的發表會將會在10月舉行。不僅如此，還表示10月底先上市支援4G版本，而支援5G的版本則要等到11月才會推出，提供的資訊更多。三者對於10月蘋果才辦iPhone發表會的看法所見略同，或許最終這就是蘋果選定的方案。

蘋果向來都在發表會前兩週左右，才會釋出邀請函，確認發表會的時間、地點。換句話說，全球果粉可能得等到9月甚至是10月初才能聽到來自蘋果的確切說法，確認今年會在何時迎來新iPhone！

今年iPhone 12系列，據傳將會推出全新的海軍藍色，邊框設計復刻iPhone 4的經典方正外型。沿用Face ID，螢幕「瀏海」預計曾就存在，會不會縮小區域，傳聞莫衷一是。預計搭配由台積電代工的A14處理器，新機共有4款，分別是1款5.4吋、2款6.1吋以及1款6.7吋螢幕的機種，這4款設備之間的差距在於高階兩款預計是三攝方案，另外兩款則預計是雙攝。為了減少電子垃圾、並拉抬AirPods無線耳機的銷售，今年傳出iPhone 12系列包裝盒將不附贈EarPods有線耳機以及充電器，但仍贈送充電線，且有望改用編織線材質，更為堅韌。支援5G將是新機一大特色，但據了解也會推出僅支援4G的版本，來提供更平價的選擇，滿足特定市場的需求。

(科技)