據《CNN》、《CNBC》報導，美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今宣布了一項口罩強制令，要求所有眾議員和工作人員必須佩戴口罩。而在這項命令發布前，一名共和黨德州眾議員戈默特（Louie Gohmert）被驗出新冠肺炎，他承認自己之前原本拒戴口罩，但得病後開始猜想，要不是過去兩周裡戴口罩的頻率比過去4個月還高，他可能不會得新冠肺炎。他認為，他在戴口罩時常調整口罩到舒適的位置，可能因此讓細菌染到口罩內。

據《CNN》報導， 裴 洛西要求所有議員和工作人員在眾議院大廳時必須戴上口罩，如果有人不遵守規定，她有權指示警衛人員禁止未戴口罩的議員進入眾議院。

眾議員戈默特是在29日得知確診，他原計劃與總統川普同搭「空軍一號」前往德州，戈默特此前在國會工作時經常不戴口罩，也未和他人保持安全社交距離。他染病前曾出席聽證會，在場的司法部長巴爾（William Barr）將接受篩檢。

根據美國約翰霍普金斯大學7月30日的統計，美國新增新冠肺炎確診病例60398例，新增死亡1010例。截至7月30日止，美國累計確診4401599例，累計死亡150062例。

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(中時新聞網)