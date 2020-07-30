高雄市長韓國瑜遭罷免後轉趨低調，但許多死忠支持者仍希望韓能復出！有知情人士透露，韓陣營規劃在8、9月間展開全台「謝票」行程，遭指為復出暖身。對此，國民黨新北市議員葉元之連說兩次「完全沒有」，並透露韓近期大部分時間都在雲林，去咖啡廳看書喝咖啡，生活蠻愜意。

韓國瑜卸下高雄市長一職後，雖然宣布現階段「不會接受任何邀請、職務、組織，以及任何形式的活動」，但後續動向仍備受外界關注。《鏡週刊》昨報導，知情人士透露，韓陣營目前規劃將於8、9月間展開全台謝票行程，疑似為復出暖身。是否現身替國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁站台，也引發關注。

對此，葉元之昨在政論節目《新聞面對面》表示，「完全沒有、完全沒有」。他說韓現在大部分都在雲林，也過著很輕鬆的生活，去咖啡廳一個人看書喝咖啡，生活還蠻愜意的，沒有聽說有什麼復出的動作。

不過葉元之提及，韓對李眉蓁的態度，應該是說有開一張空白支票給李眉蓁，如果李眉蓁需要韓國瑜幫忙的時候，韓隨時可以站出來幫忙。不過葉元之說這個部分就是李眉蓁自己來判斷，看她什麼時候需要韓國瑜，「我覺得韓國瑜他的態度都非常坦然」。

(中時新聞網)