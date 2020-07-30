香港新一輪疫情大爆發，大陸國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，目前香港新型冠狀病毒疫情處於拉鋸戰關鍵期，建議限制店內飲食以及聚集活動，以及開展全民免費核酸檢測

綜合陸媒報導，鐘南山29日在廣州接受訪問，他建議開展全民免費核酸檢測；假如疫情進一步惡化，應在行政上要求市民進行檢測，同時要增加檢測材料、檢測人員及加強簡易醫院建設等。

他又指，一旦發現呈陽性，有沒有症狀均須隔離。

截至28日，香港報告確診病例2884例，死亡23例。鐘南山認為，香港的新冠肺炎患病率大概是10萬分之37，死亡率是10萬分之0.7，數據上不算高，但香港的疫情仍然在發展。

他指出，香港2月份至4月份疫情控制得比較好，4月到6月下旬，最高日增長不超過20例，那個時候覺得香港做得很漂亮、很成功。

他說，不過，「7月8日到18日就多一些了，但日均還不多於60個。7月18日以後這10天裡，除了個別日子，病例數日增長量都超過100例，最高的是日增長145例，是不是最高位還不得而知。」

鐘南山認為，現在香港已經存在社區傳染，但它的傳播態勢不像西方國家那樣是幾何級數或是連鎖反應式增長，而是在一個平面上每天增加一些，這說明了政府干預、社會干預還是起了很大作用。

鍾南山認為，香港在預防、治療各方面要與大陸內地更多交流，若香港有需求的話，大陸會毫不猶豫地全力支援。

他表示，香港主要問題不是醫療問題，而是公共衛生防控問題，又說在疫情的非常時期，「要堅決打擊那些故意出來搗亂、搞聚集集會的人」。

(旺報 )