簡懿佳分享多張婚紗照。（圖／翻攝自簡懿佳臉書）

簡懿佳宣布成為李太太。（圖／翻攝自簡懿佳臉書）

簡懿佳感謝攝影師引導才拍出優美婚紗照。（圖／翻攝自簡懿佳臉書）

前TVBS主播簡懿佳今(30日)在臉書報喜訊，宣布有新身分，她透露低調結婚成為「李太太」，也分享多張和丈夫所拍的優美婚紗照，並感謝攝影師超會引導，常邊拍邊幽默引導兩人控制表情，「讓我們笑到停不下來，整個過程都拍得很開心」。

31歲主播簡懿佳3年前宣布離開TVBS，去年她發行寫真書《簡單說懿佳》，出身於跆拳道世家的她，自己也是跆拳道黑帶三段。今她閃電分享成為人妻喜訊，寫下：「要遇見對的人不容易，尤其在這個時候，出現想攜手走一生的人」。

簡懿佳說，能拍出漂亮的婚紗照要感謝參山國家風景區和婚紗公司，「每個景點都好美，也推薦大家可以把這些景點，列為出遊好地點」，粉絲驚訝獻上道賀說：「終於看到妳的人生大事好消息了」、「沾點喜氣」、「好突然喔，恭喜」、「恭喜了......那些年一起追的體育台女神，流下我時代的眼淚」。

(中時新聞網)