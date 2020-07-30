國民黨立委今天續追「唐榮案」後續，國民黨日前踢爆前唐榮總經理張仲傑涉4項弊案，國民黨團總召林為洲發文詢問唐榮如何處置，至今沒回應，讓她今天痛批唐榮董事長吳豐盛應該要下台負責。

林為洲說，政風單位2月就發密件要吳豐盛督促改善並懲處，但吳豐盛什麼都沒有做，國民黨立委7月踢爆此事，吳豐盛還是什麼都沒有做；正常公司發生這種事，是要開臨董會跟董事會說明的，但吳豐盛卻不聞不問不處理，這樣還繼續當董事長，「不會歹勢喔？」

國民黨立委孔文吉說，依照目前吳豐盛處理的狀況，看起來唐榮弊案將要石沈大海，沒消沒息了，吳豐盛拿不出擔當，不敢負責，張仲傑辭職之後，上層的人好像都在裝聾作啞，日後他還是會到經濟委員會續追吳豐盛，並針對官股代表如何負責，要提出相關決議來約束。

林為洲說，國民黨具體要求，吳豐盛因為沒有盡到事先防弊，事後又沒辦法懲處改善，應該要因為失職而辭職下台並被懲處，而前後任經濟部長沈榮津跟王美花也都有督導責任，應該要道歉負責。

(中時 )