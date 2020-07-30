遠東航空董事長張綱維被控掏空公司22億元資產，台北地檢署偵查後30日起訴，其中，遠航曾向合作金庫銀行申貸22億多元，因此，前合作金庫銀行董事長、現任第一銀行董事長廖燦昌等人被提起公訴。

第一銀行指出，此案為合作金庫銀行放貸，一銀不了解相關細節，無從回應。

(工商 )