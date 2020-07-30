遠航掏空22億案 北檢起訴張綱維等人 11:022020/07/30 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠東航空董事長張綱維被控掏空公司22億元資產，台北地檢署偵查後30日起訴，其中，遠航曾向合作金庫銀行申貸22億多元，因此，前合作金庫銀行董事長、現任第一銀行董事長廖燦昌等人被提起公訴。 第一銀行指出，此案為合作金庫銀行放貸，一銀不了解相關細節，無從回應。 (工商 ) #董事長 #合作金庫銀行 #遠航 #起訴 #張綱維 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠航掏空案 北檢擬本周內起訴董事長張綱維 10:432020/07/29 社會 海科館詐貸3.38億 陳慶男重判 04:102020/07/30 社會新聞 機械公會攜手電電公會 數位轉型 04:102020/07/30 產業．科技 專家傳真－從唐榮案看公營事業關係人交易規範疏漏 04:102020/07/30 專題周報 元大金雙長異動 郭軒岷接策略長 張財育掌風控 04:102020/07/30 金融．稅務 暗槓發票A千萬 前麥當勞慈善基金會志工被訴 11:532020/07/29 社會 光洋科內鬼違反證交法致損失上千萬美元 2幹部被重判 12:272020/07/29 社會 媒合9億愛心 助弱勢過好日子 04:102020/07/30 地方新聞 建築界聞人涉炒股 邱麟200萬交保 04:102020/07/29 社會新聞 永豐卡串接運動生態圈 獲肯定 04:102020/07/30 投資理財 財經熱門新聞 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 高通說溜嘴！財報曝蘋果iPhone 12發表時程？ - 財經 全球央行運回黃金 布局去美元化 - 錢潮 - 旺報 上班族厭世想退休？那你得先準備好3件事 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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