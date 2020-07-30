房市旺！據專業市調機構今（30）日最新公布的調查顯示，上半年北台灣都會區熱銷案，呈現遍地開花，完銷案已逼近70案，為近5年來首見！預估全年將上看破百案，房市旺旺。不過部分成屋銷售還是遲鈍，市場呈現「預售案吃飽，成屋案吃土」的極端現象。

據住展雜誌今天公布的統計，今年截至7月20日為止，北台灣完銷建案數量已達69個，預估今年全年完銷建案數量將可望大增至130個，較去年成長46個，且連續四年正成長，年增率近55％。

住展雜誌研發長何世昌表示，完銷建案數量多寡與增減，與房市景氣好壞呈現正相關；而今年完銷建案數量大增，主要是資金行情推升投資、置產需求，因投資置產族群購屋決定速度較快，當這類買盤比例擴張時，完銷建案數便會有感上升。

住展統計，完銷建案數在2016年房市低迷時，一度降至最低點；隨後逐年走升，今年完銷建案數量可望一舉突破百件，達到130件左右，是繼2014年以後、完銷建案數再度重返百件大關。

何世昌表示，由於剛性需求購屋考慮期長，當投資客消失時，建案若只靠剛性需求，則銷售期會明顯拉長，當年度完銷建案會大幅壓低。但當投資置產族回來以後，完銷建案數會明顯成長。

在台北市的部份，上半年完銷建案大多集中在蛋白區，尤以大同區3個、內湖區5個最多，如「宏國大道城」、「大道東」、「崇偉南京S2」等。

新北市雖然目前只有12個完銷案，包括：「璽園」、「天玥」、「台信享樂事」等，稍遜於台北市，但銷售近尾聲的建案數卻相當多，預期下半年完銷建案數將快速增加。

宜蘭地區完銷建案數雖有7個。

桃竹地區完銷建案數量相對較多，其中桃園完銷案數量最多的是觀音區，共有4個，其次是八德有3個。

新竹縣市今年來竹北、東區、北區等地市況都好得驚人，而完銷建案數較多的是竹北，共有4個，其中「富宇淳瀞」、「惠宇謙和」、「坤山安境」銷售期都沒超過一個月，房子搶手程度令人咋舌。

(工商 )