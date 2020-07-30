（台經院製造業景氣燈號走勢。圖／台經院）

第二波疫情仍在威脅全球，製造業景氣碎步挺過衝擊，逐漸走向復甦。台灣經濟研究院今（30）日公布2020年6月台經院製造業景氣最新情勢，就信號分數觀察，已連續兩個月走高至10.09分，且為今年來的第二高，台經院景氣預測中心表示，國內製造業景氣隨著海外需求回升而逐月復甦，製造業景氣燈號自3月迄今連續四個月為藍燈，逐步擺脫衰退的陰影，向代表低迷的黃藍燈靠近。

台經院指出，6月以來各國陸續解除管制措施帶動需求逐步走高，主要國家製造業採購經理人指數（PMI）同步走揚，惟各國經濟解封才剛起步，原物料相關需求仍顯疲弱，加上二次疫情擔憂仍壓抑全球經濟與放慢廠商投資步調，故國內6月製造業實體經濟數據好壞參半。

就細部產業來看，台經院指出，電子零組件領域表現最強勢，電子零組件生產指數年增率已連續7個月雙位數成長、電子產品外銷訂單亦呈現連續5個月雙位數成長，有助於拉抬需求面指標表現，因此6月電子零組件業與半導體業的景氣燈號續為代表景氣持平的綠燈。

(工商 )